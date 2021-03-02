В Брянске закрыли коронавирусный госпиталь во второй горбольнице

Фото: официальный сайт Брянской городской больницы №2.

В Брянске закрыли коронавирусный госпиталь, который функционировал при городской больнице №2 в Володарском районе. Это связано со снижением заболеваемости «Ковид-19». Об этом стало известно во вторник, 2 марта.

Возвращение к обычному режиму работы предварит тщательная дезинфекция, уточняет ГТРК «Брянск».

Кстати, прекратило свою деятельность и коронавирусное отделение в Дятьковской центральной районной больнице.

Таким образом, в регионе продолжают работать с ковид-положительными восемь инфекционных госпиталей. Суммарно в них проходят лечение около тысячи человек. Параллельно брянцев вакцинируют от коронавируса. По предварительным данным, уколы получили порядка 43 тысяч человек.

Напомним, на недавнем заседании оперштаба губернатор заявлял о намерении закрыть в скором времени еще, минимум, два специализированных медучреждения – в Клинцах и на базе областного госпиталя для ветеранов.

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