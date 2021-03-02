С улиц Брянска досрочно исчезнут маршрутки №88

Фото: vk.com, сообщество "Брянский автобус".

Не в октябре этого года, а в мае прекратят функционировать в Брянске маршрутки №88. Решение о досрочном прекращении работы принял перевозчик - индивидуальный предприниматель Денис Павликов. Соответствующее заявление он направил в отдел транспорта горадминистрации еще 16 февраля.

Несмотря на желание перевозчика уйти с маршрута, 88-е продолжат работать до середины мая. Дело в том, что по закону ИП, обсуживающий маршрут, обязан отработать три месяца с момента подачи заявления.

Кстати, жители микрорайона Десноград, куда заезжают 88-е, признают, что маршрут удобный - микроавтобусы следуют через ТРЦ "Аэропарк" в Володарский район. Однако транспорт ходит крайне нерегулярно. От населения поступает множество жалоб: в частности, на несоблюдение установленных интервалов движения.

- Маршрутки №88 ходят плохо, - рассказывает «Комсомолке» жительница одного из домов на Флотской Светлана. - В последнее время выручают 48-е автобусы. Раньше же переходилось идти пешком до десятого микрорайона и уезжать оттуда.

Напомним, в 2021-м в Брянске отменят пять коммерческих маршрутов.

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