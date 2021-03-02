Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 99 жителей региона, выздоровел 58 пациентов. За сутки от коронавируса никто не умер. В целом с начала пандемии у 33092 человек подтвердили коронавирус, вылечились 32203 жителя области, умерли 257 пациентов. За сутки выполнили 300 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 460 тысяч раз.

В Брянске заболели 34 человека. Это самый большой суточный прирост. В Навлинском районе - 11 заболевших. В Брянском районе - 8 заболевших, в Карачевском - 7. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 19 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 марта 2021 года:

— Брянск – 12305 (+34)

— Брянский район – 4107 (+8)

— Дятьковский район – 1395 (+3)

— Карачевский район – 1086 (+7)