В Брянске полицейские поймали 18-летнего пьяного угонщика

Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

В Брянске сотрудники ДПС задержали 18-летнего пьяного водителя, который пытался уйти от погони. Выяснилось, что машину "Вортекс" он угнал.

Около половины второго ночи в субботу, 27 февраля, у дома №27 на улице Дуки полицейские заметили автомобиль, манера управления которым вызвала сомнение в трезвости водителя. Сотрудники не раз потребовали остановиться, но автомобилист это проигнорировал.

Началась погоня, которая закончилась ДТП. У дома №8 на улице Димитрова в Володарском районе водитель не справился с управлением, съехал на обочину. Машина перевернулась.

Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

За рулем оказался 18-летний житель Выгоничского района. У него не было водительских прав. А иномарку он угнал со стоянки.

- Во время задержания водитель вел себя агрессивно, пытался скрыться с места происшествия, оказывал неповиновение сотрудникам полиции, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

На молодого человека составили 11 административных протоколов: за проезд на красный свет, за то, что не пропустил пешеходов, не пристегнулся ремнями безопасности, отказался от медосвидетельствования, сел за руль без прав и документов на машину и другие.

На место происшествия приехали следователи и собственник машины. В итоге на водителя завели уголовное дело за угон машины. Ему грозит до пяти лет колонии.

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