Коронавирус в Брянской области, последние новости на 2 марта 2021 года

Всего ковид за минувший день зафиксировали в 16 муниципалитетах Брянской области. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области на час ночи 2 марта 2021 года коронавирус подтвердили у 32993 человек, вылечились 32145 жителей области, умерли 257 пациентов. За минувшие сутки заболели 97 жителей региона, выздоровел 101 пациент. За сутки от коронавируса скончались еще двое брянцев. Медработники выполнили 678 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 460 тысяч раз.

В Брянске заболели 34 человека. Это самый большой суточный прирост. В Выгоничском районе - 8 заболевших. По 7 новых случаев выявили в Дятьковском и Почепском районах. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 16 муниципалитетах Брянской области.

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