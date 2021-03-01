В Брянской области завели уголовное дело на нелегальных банкиров

Теневые банкиры требовали за свои услуги не менее 12 процентов комиссии с каждой транзакции. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянской области завели уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Следствие установило, что жители Брянской, Московской и Оренбургской областей нелегально обналичивали деньги. Теневые банкиры требовали за свои услуги не менее 12 процентов комиссии с каждой транзакции. Благодаря этому, они получили более 600 миллионов рублей прибыли.

– Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между открытыми в различных банках расчетными счетами подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных в субъектах Российской Федерации, – рассказали в полиции. – В качестве основания для перевода денег в документы вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии платежные ордеры предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода средств на лицевые счета юридических лиц.

В отношении фигурантов уголовного дела избраны различные меры пресечения: заключение под стражу, подписка о невыезде и надлежащем поведении. Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия. Его объявили в федеральный розыск, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».