В Брянской области на 4 рубля снизилась стоимость проезда в транспорте

С 1 марта по 1 июля граждане могут платить за проезд на четыре рубля меньше.

Скидка на проезд в автобусах и троллейбусах будет действовать на территории всей Брянской области. Это касается безналичной оплаты банковской картой «МИР». С 1 марта по 1 июля граждане могут платить за проезд на четыре рубля меньше. Об этом рассказали в группе «Брянский автобус».

При наличном расчете и использовании банковских карт других платежных систем стоимость проезда останется прежней. Напомним, ранее сообщалось, что данная акция распространяется только на муниципальный транспорт в Брянске. Теперь к ней присоединились и другие перевозчики, подключенные к электронной системе оплаты проезда. С их перечнем можно ознакомиться здесь.

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