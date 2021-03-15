Коронавирус в Брянской области, последние новости на 15 марта 2021 года

В Брянской области новые случаи коронавируса выявили в 20 городах и районах. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 15 марта 2021 года новые случаи коронавируса выявили в 20 городах и районах. Больше всего заболевших выявили в Брянском районе. Здесь за минувший день подтвердили 16 случаев коронавируса. В Брянске ковидом заболели еще 11 человек, в Новозыбкове, Фокино – по 7, в Клинцах и Севском районе – по 6.

За сутки в регионе не произошло смертей от коронавируса. Всех жертв инфекции на Брянщине по-прежнему 267.

Прирост заболеваемости составил 80 случаев или 0,23 процента. С болезнью справились 100 пациентов. Суммарное число заболевших достигло 34126, выздоровевших – 33360.

За 24 часа в брянских государственных лабораториях выполнили 1353 теста на инфекцию. А общее число исследований достигло 477558.

Первая тройка городов, с наибольшим числом инфицированных выглядит следующим образом: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 12688, 4196 и 1436 соответственно.

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