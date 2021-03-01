В Брянске готовятся открыть детский сад "Гармония" на старом аэропорту

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска готовится открыть новый детский сад «Гармония» на территории старого аэропорта. Коллектив уже работает в дошкольном учреждении в полном составе. В саду идут последние приготовления: в группах наводят порядок, запускают бассейн.

На выходных продолжили убирать территорию сада, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Снег вывезли три грузовика, которые предоставили в дорожном управлении.

Детский сад «Гармония» расположен рядом с новой школой №71. Он рассчитан на 270 мест. Это второй детский сад в микрорайоне. Сейчас строят еще одно дошкольное учреждение - на улице Строкина. В три детских сада смогут ходить около 800 маленьких жителей старого аэропорта.

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