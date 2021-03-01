Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 97 жителей региона, выздоровел 101 пациент. За сутки от коронавируса скончались еще двое брянцев. В целом с начала пандемии у 32993 человек подтвердили коронавирус, вылечились 32145 жителей области, умерли 257 пациентов. За сутки выполнили 678 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 460 тысяч раз.
В Брянске заболели 34 человека. Это самый большой суточный прирост. В Выгоничском районе - 8 заболевших. По 7 новых случаев выявили в Дятьковском и Почепском районах. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 16 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 марта 2021 года:
— Брянск – 12271 (+34)
— Брянский район – 4099 (+6)
— Дятьковский район – 1392 (+7)
— Карачевский район – 1079 (+4)
— Стародубский район – 883
— Клинцы – 901
— Трубчевский район – 833 (+5)
— Комаричский район – 829
— Новозыбков – 772 (+2)
— Жуковский район – 743 (+3)
— Выгоничский район – 737 (+8)
— Навлинский район – 718 (+2)
— Брасовский район – 701
— Климовский район – 624
— Унечский район – 605
— Фокино – 559 (+5)
— Мглинский район – 509
— Погарский район – 484 (+2)
— Почепский район – 485 (+7)
— Сельцо – 467
— Дубровский район – 464 (+4)
— Суземский район – 405
— Клинцовский район – 405
— Злынковский район – 381
— Клетнянский район – 339
— Гордеевский район – 322 (+3)
— Суражский район – 290
— Красногорский район – 234 (+1)
— Севский район – 220 (+4)
— Жирятинский район – 108
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 64.
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