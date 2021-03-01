Брянская пенсионерка помогла с пенсии тяжелобольной девочке

Мария Стефановна Шестакова. Фото: Благотворительный фонд "Ванечка".

Брянская пенсионерка, Мария Шестакова из Почепа, с пенсии помогла тяжелобольной девочке. Мария Стефановна родилась в 1937 году, сейчас ей 84 года. До выхода на пенсию она трудилась медицинским работником, поэтому знает, как тяжело бывает на пути к выздоровлению.

Пенсионерка принесла деньги, отложенные с пенсии, в благотворительный фонд "Ванечка".

- Пожертвование от Марии Стефановны было передано в больнице семье из Стародубского района, в которой девочка тяжело страдает опухолью головного мозга, - говорят в фонде. - Примите искренние слова благодарности за ваше милосердное дело! Живите еще долго и будьте здоровы!

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