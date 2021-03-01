Коронавирус в Брянской области, последние новости на 1 марта 2021 года

В Брянской области из 1985 коек в коронавирусных госпиталях свободны 927. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянской области на час ночи 1 марта 2021 года число заболевших коронавирусом составило 32896 человек. Среди них 64 - иногородние. За прошлые сутки прибавился 101 новый случай ковида в регионе. За все время выздоровели 32044 пациента, умерли 255 брянцев. В области провели больше 459 тестов на коронавирус.

В регионе прививку получили больше 40 тысяч человек. В регион поступило 55 тысяч доз препарата "Спутник V". В брянских больницах работает 61 прививочный кабинет. Вакцинация остается для властей задачей номер один.

В Брянской области из 1985 коек в коронавирусных госпиталях свободны 927. На дому от ковида лечатся почти две тысячи пациентов. Их лечат 235 врачей. Экстренные вызовы обслуживают 127 бригад скорой помощи.

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