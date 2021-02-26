В Брянской области 26 февраля произошло очередное смягчение ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Причиной этого стало улучшение эпидемиологической ситуации в регионе, сообщили в оперштабе.Теперь разрешена работа детских развлекательных учреждений и игровых комнат, которые находятся в торговых центрах и культурно-досуговых организациях. Речь идет о заведениях, у которых отсутствует лицензия на осуществление деятельности дополнительного образования детей.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».