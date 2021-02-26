В Брянске жильцы двух домов хотят добиться справедливой компенсации за свое жилье. Люди пытаются через суд пересмотреть результаты оценочной экспертизы. Дома №73 и №75 по улице Советской были признаны ветхими еще в 2006 году. Участки под зданиями были отданы под возведение многоквартирных домов строительной фирме «Надежда». Изначально предполагалось, что именно этот застройщик предоставит жильцам новые квартиры.По словам граждан, им периодически предлагали квадратные метры то в одном, то в другом строящемся доме. Но к моменту сдачи зданий в эксплуатацию выяснялось, что все квартиры в них уже распроданы. Кроме этого, жильцов с центральных улиц города хотели переселить на окраины или вообще за пределы Брянска.Собственники ветхого жилья требовали у горадминистрации решить их проблему в рамках региональной программы расселения из аварийного и ветхого жилья. Но для включения в нее дом должен был быть признан ветхим до 1 января 2017 года.В 2015-м гражданам удалось добиться через суд, чтобы администрацию обязали обследовать их дома на предмет аварийности. Но работы затянулись на несколько лет и были полностью выполнены только в феврале 2018 года, что не позволило включить злополучные дома в соответствующую программу.После череды судебных разбирательств гражданам удалось добиться, чтобы арбитражный суд Брянской области обязал застройщика переселить жильцов домов №73 и №75 по улице Советской в новые квартиры. Осенью 2020 года началась процедура изъятия старых квартир и предоставления либо нового жилья, либо денежной компенсации.Проведенная муниципалитетом в октябре 2020 года оценочная экспертиза определила сумму компенсации. Однако собственники старых квартир не согласились с предложенной ценой. Поэтому они вновь обратились в суд с требованием пересмотреть результаты экспертизы, рассказали в пресс-службе регионального отделения ОНФ.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».