Коронавирус в Брянской области, последние новости на 27 февраля 2021 года

В Брянскую область завезли очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции – «Спутник V». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 27 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 32696 человек, вылечились 31811 жителей области, умерли 255 пациентов.

За минувшие сутки заболели 103 жителя региона, выздоровели 116 пациентов. От ковида скончались еще три человека. За прошедший день выполнили 1550 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели 455832 раза.

В Брянске заболели 42 человека. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове выявили 13 инфицированных, в Брянском районе - 9. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 15 муниципалитетах Брянской области.

В Брянскую область завезли очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции – «Спутник V». Ее объем составил почти 3000 доз. Еще одну партию доставят на Брянщину в ближайшие дни.

Всего в регионе от ковида вакцинируют в 50 прививочных пунктах. Они расположены как в самом областном центре, так и районах. По последним данным, от коронавируса привили порядка 20 тысяч брянцев.

В Брянской области 26 февраля произошло очередное смягчение ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Причиной этого стало улучшение эпидемиологической ситуации в регионе. Теперь разрешена работа детских развлекательных учреждений и игровых комнат, которые находятся в торговых центрах и культурно-досуговых организациях. Речь идет о заведениях, у которых отсутствует лицензия на осуществление деятельности дополнительного образования детей.

В Брянске заболели 42 человека. Это самый большой суточный прирост. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

За день два протокола об административном правонарушении составили в Брянске на безмасочников. В областном центре продолжились проверки в магазинах, кафе, салонах красоты и ТЦ. Комиссия ищет тех, кто не соблюдает действующий в регионе из-за коронавируса масочный режим.

В очередном межведомственном рейде участвовали представители городского отдела торговли, райадминистраций и полицейские. Всего обследовали 57 объектов. Нарушителей привлекли к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Безмасочников выявили в Володарском и Бежицком районах. Так, без масок на момент проверки были покупатель супермаркета «Магнит» на Чернышевского и продавец одного из отделов базы «СтройМаркет» на Сталелитейной.

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