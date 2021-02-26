В Брянске с 1 марта в пяти троллейбусах появятся терминалы безналичной оплаты

Фото: Брянское троллейбусное управление.

В Брянске с 1 марта в троллейбусе №1 «бульвар Щорса – Телецентр» можно будет расплатиться банковской картой через терминалы автоматизированной безналичной оплаты проезда. На маршрут ежедневно будут выходить пять машин (№1024, 1082, 1102, 1137, 2075). Новые терминалы разместят на поручнях около дверей.

В Брянском троллейбусном управлении рассказали об особенностях оплаты проезда через новые устройства. Так, при успешно проведенной операции экран терминала загорится зеленым цветов. На нем появится белый значок в виде «галочки».

Если банковская карта или проездной не сработают, экр