В Брянске с 1 марта снизится стоимость проезда в муниципальном транспорте

При наличном расчете и использовании карт других платежных систем стоимость проезда останется прежней.

В брянских автобусах и троллейбусах с 1 марта снизится стоимость проезда при оплате банковскими картами платежной системы «МИР». Акция будет действовать четыре месяца вплоть до 1 июля.

В частности, проезд с 1 марта до 1 июля в автобусе составит 16 рублей, в троллейбусе – 14 рублей. Такая цена действительна только при оплате картой российской платежной системы.

При наличном расчете и использовании карт других платежных систем стоимость проезда останется прежней, уточнили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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