В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 103 жителя региона, выздоровели 116 пациентов. От ковида скончались еще три человека. В целом с начала пандемии у 32696 человек подтвердили коронавирус, вылечились 31811 жителей области, умерли 255 пациентов. За сутки выполнили 1550 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели 455832 раза.В Брянске заболели 42 человека. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове выявили 13 инфицированных, в Брянском районе -9. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 15 муниципалитетах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 февраля 2021 года:— Брянск – 12166 (+42)— Брянский район – 4067 (+9)— Дятьковский район – 1385 (+8)— Карачевский район – 1072 (+6)— Стародубский район – 874 (+3)— Клинцы – 874— Комаричский район – 829— Трубчевский район – 825 (+1)— Новозыбков – 763 (+13)— Жуковский район – 737 (+5)— Выгоничский район – 728— Навлинский район – 712 (+1)— Брасовский район – 694— Климовский район – 624 (+4)— Унечский район – 599— Фокино – 546— Мглинский район – 504— Погарский район – 479 (+1)— Почепский район – 477 (+5)— Сельцо – 465— Дубровский район – 460 (+2)— Суземский район – 405— Клинцовский район – 398— Злынковский район – 381 (+2)— Клетнянский район – 339— Гордеевский район – 316 (+1)— Суражский район – 289— Красногорский район – 232— Севский район – 215— Жирятинский район – 108— Рогнединский район – 70— Иногородние – 63.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».