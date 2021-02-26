В Брянске в 2021 году из-за обильных снегопадов уже в конце зимы начали готовиться к возможному половодью. В городе определили места временного размещения пострадавших, прорабатывают вопросы продовольственного и медицинского обеспечения, охраны. Также готовят спасательные посты, водный и наземный транспорт для возможной эвакуации. Такую информацию озвучили на заседании в городской администрации.Больше всего от паводка традиционно страдают жители поселка Радица-Крыловка Бежицкого района, где проживают около трех с половиной тысяч человек. На это главным образом влияют тающий снег и сброс воды на Людиновском и Десногорском водохранилищах из соседних областей. Подтопление здесь начинается при уровне воды в Десне 340 сантиметров и в Болве – 530 сантиметров.В мэрии отметили, что наиболее сильным было половодье 2013 года. Тогда из-за разлива Десны и Болвы оказались подтоплены 782 жилых дома. В целом пострадали более 2 тысяч 400 человек. С 2015 года в Брянске функционирует комплексная система экстренного оповещения населения. В декабре 2020 года ее возможности расширились: за уровнем воды в реках следят при помощи пяти датчиков. В поселке Радица-Крыловка увеличили до трех штук уличные громкоговорящие устройства, оповещающие о начале паводка.На сегодняшний день снежный покров на Брянщине достиг высоты от 30 до 50 сантиметров. Такие данные по состоянию на 20 февраля предоставил брянский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При этом с точностью сказать, насколько поднимется вода в брянских реках, пока невозможно. На это влияют многие факторы: интенсивность снеготаяния, работа гидротехнических сооружений в соседних регионах.В Брянске с руководством Людиновской гидростанции Калужской области и Десногорской гидростанции Смоленской области заключили соглашения о передаче информации о планируемых сбросах воды из водохранилищ, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».