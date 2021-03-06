В Климовском районе Брянской области передали останки солдат Великой Отечественной войны

В селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области на пограничном переходе в субботу, 6 марта, передали останки командиров и солдат Красной Армии, погибших во время Великой Отечественной войны. Фото: "Брянская губерния".

В селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области на пограничном переходе передали останки командиров и солдат Красной Армии, погибших во время Великой Отечественной войны.

Церемония передачи прошла 6 марта у мемориала «Три сестры» на границе трех государств. Она состоялась в результате многолетнего сотрудничества российских и украинских поисковых организаций. Российские поисковики передали украинским останки трех уроженцев Украины.

Это уроженец Черниговской области Андрей Грона, останки которого нашли в Новгородской области. Степан Якименко, погибший в боях на смоленской земле, был родом из Киевской области. Останки Евгения Животовича из Каменец-Подольской области были найдены в Ленинградской области. А украинские коллеги вернули на родину, в Россию, 15 бойцов.

По традиции к памятнику жителей села Новые Юрковичи, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны возложили цветы, сообщает телеканал «Брянская губерния».

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