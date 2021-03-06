В брянской Жуковке к июню 2021 года построят ледовый дворец

Строительство ледового дворца в брянской Жуковке вышло на завершающий этап. Фото: "Жуковские новости".

Строительство ледового дворца в брянской Жуковке вышло на завершающий этап. Спортивный объект должен быть готов к июню. К этому времени запланировали провести реконструкцию прилегающей территории. Единый физкультурно-оздоровительный комплекс включит в себя дворец, стадион и освещенную лыжную трассу. Здесь и летом можно будет кататься на лыжероллерах.

Сейчас строители уже завершили монтаж арок и начали устанавливать металлические перекрытия и сэндвич-панели. Как рассказала местная газета «Жуковские новости», завершили монтаж арок и началали установку металлических перекрытий и сэндвич-панелей. Продолжают кладку кирпича, сообщает местная газета «Жуковские новости».

К моменту сдачи спортобъекта в регионе запланировали совещание под эгидой Минспорта. Состоится форум, главной темой которого станет развитие спорта в стране. Одной из его площадок ,станет ледовый дворец в Жуковке.

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