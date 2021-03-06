Перед 8 Марта на 100 рублей подорожали билеты из Брянска в Москву

Накануне 8 Марта на 100 рублей подорожали билеты на поезд Брянск − Москва. Фото:bryansknovosti.ru.
Накануне 8 Марта на 100 рублей подорожали билеты на поезд Брянск − Москва. Информацию об этом опубликовали на сайте РЖД.
Пассажиры 10 марта могут уехать в столицу за 518 рублей. В праздничные дни поездка обойдется в 739 и 854 рубля.
Четырехчасовое путешествие будет стоить почти пять тысяч рублей.
Сейчас двухэтажные поезда пользуются большим спросом. Билеты на них раскупают быстро.
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