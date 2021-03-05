Аэропорт "Брянск" представил расписание полетов на лето

Международный аэропорт "Брянск" представил расписание рейсов на летний период.
Фото: Марина АНТОНОВА
Международный аэропорт "Брянск" представил расписание рейсов на летний период. Всех направлений - десять. Об этом сообщается в неофициальной сетевой группе летной гавани.
Перечень всех запланированных полетов на лето-2021:
Москва: "Эйссевен", 5 раз в неделю.
Санкт-Петербург: "Азимут", 4 раза в неделю.
Казань: "Руслайн", 2 раза в неделю.
Краснодар: "Азимут", 2 раза в неделю.
Минеральные Воды: "Азимут", 2 раза в неделю.
Сочи: "Азимут", 2 раза в неделю + чартерные рейсы; "Ямал", 1 раз в 10 дней.
Ростов-на-Дону: "Азимут", 2 раза в неделю.
Волгоград: "Азимут", 2 раза в неделю.
Геленджик: "Руслайн", 2 раза в неделю.
Анапа: "Руслайн", 2 раза в неделю + чартерные рейсы; "Ямал", 1 раз в 10 дней.
- Расписание предварительное, - подчеркнули представители аэропорта "Брянск". - Возможны изменения. Более точную информацию будем публиковать по мере открытия продаж авиабилетов на летний сезон.