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Аэропорт "Брянск" представил расписание полетов на лето

Авиарейсы запланированы по 10 направлениям
Анна ЛЕВКИНА
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Международный аэропорт "Брянск" представил расписание рейсов на летний период.

Международный аэропорт "Брянск" представил расписание рейсов на летний период.

Фото: Марина АНТОНОВА

Международный аэропорт "Брянск" представил расписание рейсов на летний период. Всех направлений - десять. Об этом сообщается в неофициальной сетевой группе летной гавани.

Перечень всех запланированных полетов на лето-2021:

Москва: "Эйссевен", 5 раз в неделю.

Санкт-Петербург: "Азимут", 4 раза в неделю.

Казань: "Руслайн", 2 раза в неделю.

Краснодар: "Азимут", 2 раза в неделю.

Минеральные Воды: "Азимут", 2 раза в неделю.

Сочи: "Азимут", 2 раза в неделю + чартерные рейсы; "Ямал", 1 раз в 10 дней.

Ростов-на-Дону: "Азимут", 2 раза в неделю.

Волгоград: "Азимут", 2 раза в неделю.

Геленджик: "Руслайн", 2 раза в неделю.

Анапа: "Руслайн", 2 раза в неделю + чартерные рейсы; "Ямал", 1 раз в 10 дней.

- Расписание предварительное, - подчеркнули представители аэропорта "Брянск". - Возможны изменения. Более точную информацию будем публиковать по мере открытия продаж авиабилетов на летний сезон.

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