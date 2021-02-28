В Брянской области насчитали 99 пациентов с редкими заболеваниями

На лекарства в прошлом году выделили 10 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области насчитали 99 пациентов с редкими или орфанными заболеваниями. 86 из них - дети. Все они включены в региональный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями. Они могут привести к сокращения жизни или инвалидности.

В прошлом году на лекарства для этой категории пациентов выделили 10 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения Брянской области.

Такие цифры решили привести накануне Международного дня редких заболеваний. Его отметили в последний день февраля.

Пациентов с орфанными заболеваниями сложно изучить. Иногда они разделены между собой десятилетиями. Сложности диагностики приводят к тому, что с лечением опаздывают.

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