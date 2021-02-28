В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 101 житель региона, выздоровели 127 пациентов. Новых смертей не зарегистрировали. В целом с начала пандемии у 32896 человек подтвердили коронавирус, вылечились 32044 жителей области, умерли 255 пациентов. За сутки выполнили 1734 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели 459706 раза.В Брянске заболели 32 человека. Это самый большой суточный прирост. В Стародубском районе и Клинцах выявили по 8 новых случаев, в Брасовском и Унечском районах - по 6. Среди заболевших один иногородний. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 18 муниципалитетах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 февраля 2021 года:— Брянск – 12237 (+32)— Брянский район – 4093 (+5)— Дятьковский район – 1385— Карачевский район – 1075— Стародубский район – 883 (+8)— Клинцы – 901 (+8)— Комаричский район – 829— Трубчевский район – 828 (+3)— Новозыбков – 770 (+6)— Жуковский район – 740 (+3)— Выгоничский район – 729— Навлинский район – 716— Брасовский район – 701 (+6)— Климовский район – 624— Унечский район – 605 (+6)— Фокино – 554 (+7)— Мглинский район – 509 (+5)— Погарский район – 482 (+1)— Почепский район – 478 (+1)— Сельцо – 467— Дубровский район – 460— Суземский район – 405— Клинцовский район – 405 (+3)— Злынковский район – 381— Клетнянский район – 339— Гордеевский район – 319 (+3)— Суражский район – 290 (+1)— Красногорский район – 233 (+1)— Севский район – 216 (+1)— Жирятинский район – 108— Рогнединский район – 70— Иногородние – 64 (+1).Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».