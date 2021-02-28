Коронавирус в Брянской области, последние новости на 28 февраля 2021 года

В Брянской области на час ночи 28 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 32795 человек. За сутки прибавилось 99 новых заболевших. Выздоровели 31917 пациентов. В регионе выполнили 458 тысяч тестов.За последнюю неделю уровень заболеваемости снизился на 24,2 процента. Такую тенденцию наблюдают уже несколько недель подряд. Среднесуточный показатель — 9,6 на 100 тысяч населения.В Брянской области прививку от коронавируса сделали больше 40 тысяч человек. В регион поступило больше 55 тысяч доз препарата. Последний транш из 2700 доз поступил 26 февраля. В брянских больницах и поликлиниках работает 61 прививочный пункт.Почти половина коронавирусных коек на данный момент свободна. В регионе планируют оставить несколько коверных госпиталей, а остальные медучреждения перевести в штатный режим работы.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».