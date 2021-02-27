В Брянске в новом корпусе больницы №4 откроют коронавирусный госпиталь

Ковидный госпиталь переведут в новый корпус, а старый будет работать в штатном режиме. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске в новом корпусе городской больницы №4 откроют коронавирусный госпиталь. Об этом сообщил Александр Богомаз на заседании оперативного штаба 26 февраля. Но для начала этот корпус нужно достроить.

Завершить работы должны к сентябрю этого года. Для этого на строительство дополнительно выделили 300 миллионов рублей.

- Это будет полностью оборудованный ковидный госпиталь с кислородом ориентировочно на 400 коек, - отметил губернатор.

На данный момент в Брянской области 10 лечебных учреждений принимают пациентов с коронавирусом. В них доступны 1985 коек. Почти половина из них, 927, сейчас свободны.

В Брянске планируют закрыть госпиталь в Володарском районе, в госпитале ветеранов, здесь начнется ремонт, и перестанет работать госпиталь в Клинцах.

- На юго-западе у нас будет госпиталь в Унече, а в Брянске - на базе больницы №4, - сказал глава региона. - Остальные медучреждения у нас должны работать в штатном режиме. Эти учреждения надо постепенно переводить на штатную работу.

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