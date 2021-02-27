В Брянске прошла всероссийская гонка "Лыжня России-2021"

Первый забег стартовал в полдень на Кургане Бессмертия. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на Кургане Бессмертия в субботу, 27 февраля, прошла всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня Росси-2021". В соревнованиях участвовали как профессионалы, так и любители. В Брянск приехали делегации из городов и районов области.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Старт гонке дал брянский губернатор Александр Богомаз.

- Сегодня на лыжне присутствуют представители разных поколений - от маленьких детей до взрослых спортсменов, - сказал глава региона в приветственном слове. - Брянская область славится лыжными гонками. Наш регион воспитал спортсменов мирового уровня. Вы все прекрасно знаете Ларису Куркину, завоевавшую множество наград, Александра Большунова, являющегося одним из сильнейших лыжников современности. И на чемпионате мира по лыжным гонкам мы будем болеть за нашего именитого земляка. Желаю всем красивых, легких и интересных стартов!

Старт гонке дал губернатор. Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В рамках "Лыжни России" провели 11 забегов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. В каждом определили победителей и призеров. Шестерым участникам, которые пришли первыми, вручили грамоты, кубки, медали и подарки.

В "Лыжне России" участвовали и опытные спортсмены. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На сцене для спортсменов выступали ансамбли «Дебряночка» и «Маков цвет». На гонке присутствовали родители Александра Большунова - Светлана и Александр. Их приветствовал губернатор, отметив их вклад в дело воспитания прославленного спортсмена.

Кстати, 27 февраля Александр Большунов завоевал золото чемпионата мира, который проходит в Германии. Он пришел первым в гонке на дистанции 15+15 километров.

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