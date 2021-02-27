В Брянске началась "Лыжня России 2021"

Первые старты начались в полдень. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске в субботу, 27 февраля, проходит всероссийская гонка "Лыжня России 2021". Гонку решили провести, несмотря на теплую погоду. Две недели назад "Лыжню России" перенесли, так как накануне на город обрушился снегопад. Теперь почти весь выпавший снег растаял.

Гонку решили провести, несмотря на погоду. Фото: Марина АНТОНОВА

Первые забеги стартовали в полдень. Перед этим участники подъезжали и подходили на Курган Бессмертия. Парковку в районе площади Воинской славы ограничили. Автоинспекторы разрешали проехать только участникам соревнований. На гонку приехали и команды из районов области.

Перед соревнованиями устроили концерт для участников. Фото: Марина АНТОНОВА

Перед состязаниями устроили концерт. На сцене выступили творческие коллективы региона.

В этом году из-за коронавируса не регистрировали участников старше 65 лет и моложе 18 лет.

Детей на "Лыжне России" было много. Фото: Марина АНТОНОВА

Последний забег состоится в два часа дня. После этого наградят победителей.

Последний старт наметили на 14.00. Фото: Марина АНТОНОВА

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