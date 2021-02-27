Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 99 жителей региона, выздоровели 106 пациентов. Новых смертей не зарегистрировали. В целом с начала пандемии у 32795 человек подтвердили коронавирус, вылечились 31917 жителей области, умерли 255 пациентов. За сутки выполнили 2140 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели 457972 раза.
В Брянске заболели 39 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 21 инфицированного, в Клинцах - 19. В остальных городах и районах - меньше пяти заболевших в сутки. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 13 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 февраля 2021 года:
— Брянск – 12205 (+39)
— Брянский район – 4088 (+21)
— Дятьковский район – 1385
— Карачевский район – 1075 (+3)
— Стародубский район – 875 (+1)
— Клинцы – 893 (+19)
— Комаричский район – 829
— Трубчевский район – 825
— Новозыбков – 764 (+1)
— Жуковский район – 737
— Выгоничский район – 729 (+1)
— Навлинский район – 716 (+4)
— Брасовский район – 695 (+1)
— Климовский район – 624
— Унечский район – 599
— Фокино – 547 (+1)
— Мглинский район – 504
— Погарский район – 481 (+2)
— Почепский район – 477
— Сельцо – 467 (+2)
— Дубровский район – 460
— Суземский район – 405
— Клинцовский район – 402 (+4)
— Злынковский район – 381
— Клетнянский район – 339
— Гордеевский район – 316
— Суражский район – 289
— Красногорский район – 232
— Севский район – 215
— Жирятинский район – 108
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 63.
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