Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 99 жителей региона, выздоровели 106 пациентов. Новых смертей не зарегистрировали. В целом с начала пандемии у 32795 человек подтвердили коронавирус, вылечились 31917 жителей области, умерли 255 пациентов. За сутки выполнили 2140 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели 457972 раза.

В Брянске заболели 39 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 21 инфицированного, в Клинцах - 19. В остальных городах и районах - меньше пяти заболевших в сутки. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 13 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 февраля 2021 года:

— Брянск – 12205 (+39)

— Брянский район – 4088 (+21)

— Дятьковский район – 1385

— Карачевский район – 1075 (+3)

— Стародубский район – 875 (+1)

— Клинцы – 893 (+19)

— Комаричский район – 829

— Трубчевский район – 825

— Новозыбков – 764 (+1)

— Жуковский район – 737

— Выгоничский район – 729 (+1)

— Навлинский район – 716 (+4)

— Брасовский район – 695 (+1)

— Климовский район – 624

— Унечский район – 599

— Фокино – 547 (+1)

— Мглинский район – 504

— Погарский район – 481 (+2)

— Почепский район – 477

— Сельцо – 467 (+2)

— Дубровский район – 460

— Суземский район – 405

— Клинцовский район – 402 (+4)

— Злынковский район – 381

— Клетнянский район – 339

— Гордеевский район – 316

— Суражский район – 289

— Красногорский район – 232

— Севский район – 215

— Жирятинский район – 108

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 63.

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