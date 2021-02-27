У брянца на даче нашли 20 килограммов взрывчатки и части оружия

Жителя Навлинского района подозревают в незаконном хранении оружия и покушении на сбыт наркотиков. Машину брянца остановили полицейские. У водителя и пассажира нашли несколько бумажных свертков с марихуаной. В доме подозреваемого - еще 17 свертков и два полимерных пакета с наркотиками. Общий вес изъятых наркотиков - больше килограмма.

Полицейские обыскали также дачу владельца задержанного автомобиля. В доме нашли боеприпасы, взрывчатые вещества и предметы, схожие с огнестрельным и холодным оружием. Правоохранители изъяли больше 20 килограммов взрывчатки, самодельное взрывное устройство, снаряды, гранаты, детонаторы и патроны различного калибра.

По словам хозяина дачи, этот арсенал он нашел во время раскопок в местах боев Великой Отечественной войны.

На мужчину завели уголовные дела по статьям 222 и 222.1, а также 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщают в пресс-службе МВД России.

- Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Ведется работа по установлению личностей возможных соучастников противоправной деятельности.

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