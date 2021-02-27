В Брянской области утвердили почетное звание "Заслуженный врач"

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области на региональном уровне утвердили новое почетное звание "Заслуженный врач". Такое решение приняли депутаты Брянской областной Думы на последнем заседании, которое прошло 25 февраля.

- Эта инициатива направлена на признание особых личных заслуг практикующих врачей Брянщины, - говорят в пресс-службе регионального заксобрания.

Почетное звание могут присвоить специалистам с медицинским стажем не меньше 15 лет с начала практической лечебной и диагностической деятельности в учреждениях здравоохранения региона. Каждый год звание будут присваивать трем медикам. Врачам вручат награду, удостоверение и вознаграждение 30 тысяч рублей.

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