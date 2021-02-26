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Коронавирус в Брянской области, последние новости на 26 февраля 2021 года

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 26 февраля 2021 года
Марина АНТОНОВА
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Общее число заболевших превысило 32 тысячи человек.

Общее число заболевших превысило 32 тысячи человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области на час ночи 26 февраля 2021 года число заболевших коронавирусом составляет 32593 человека. За прошлые сутки подтвердили 100 новых случаев инфекции. Выздоровели 82 человека. А всего с болезнью справились 31695 брянцев.

В регионе провели больше 454 тысяч исследований на инфекцию. За 24 часа медработники выполнили 300 тестов.

За все время от коронавируса скончались 252 жителя области.

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