Брянский художественный музей посетили пингвины

В Брянском художественном музее побывали пингвины из цирка «Ласта-Рика». Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянском художественном музее побывали пингвины из цирка «Ласта-Рика». Необычных ценителей искусства зовут Цаца и Люба. Цаца появилась на свет в московском зоопарке, и она уже довольно взрослая птица. А Люба моложе – ей около 10 лет. Она прибыла из Южной Африки, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Сопровождала артистов дрессировщица Наталья Майхровская.

– Сейчас пингвинам, как и людям, очень нужны позитивные эмоции, поэтому мы решили провести свои дни в Брянске с пользой и с удовольствием, – рассказала она.

Наталья призналась, что содержать пингвинов непросто. Они очень капризны. Ежедневно любят купаться в бассейне, а их любимое блюдо балтийская килька.

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