В Брянске прошел очередной этап конкурса «Леди в погонах – 2021»

Девушки соревновались в стрельбе из табельного оружия. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске очередной этап конкурса «Леди в погонах – 2021» прошел в тире. Девушки продемонстрировали навыки неполной разборки пистолета Макарова, прошли тестирование на знание нормативно-правовой базы. Также они соревновались в стрельбе из табельного оружия.

Напомним, в Брянской области в преддверии 8 марта проводят конкурс среди женщин-полицейских «Леди в погонах». В 2021 году на конкурс подали 50 заявок. Отборочное онлайн-голосование преодолели десять сотрудниц органов внутренних дел.

Стрелковый этап показал достойные знания и навыки у всех претенденток. Теперь девушек ожидает творческий этап, на котором они покажут номера художественной самодеятельности. Победительницу и призеров конкурса наградят на торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

С тем, как распределились места очередного этапа конкурса, можно ознакомиться здесь.

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