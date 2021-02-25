В Брянской области будут судить замглавы Навлинской райадминистрации

Суд наложил арест на движимое имущество обвиняемого. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области направили в суд уголовное дело на заместителя Навлинской районной администрации. Чиновника обвиняют в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере и в превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

Напомним, более шести лет назад обвиняемый занимал должность главы Бяковской сельской администрации. Не позднее февраля 2015 года он выдал своему знакомому поддельную справку из похозяйственной книги сельского поселения. Это позволило приятелю главы администрации незаконно зарегистрировать право собственности на чужой дом.

Преступление выявили оперативники МВД и ФСБ. Суд по ходатайству следователей наложил арест на движимое имущество обвиняемого. В настоящее время расследование уголовного дела завершилось. Материалы направили в суд, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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