В Брянске ограничат парковку в центре города из-за «Лыжни России»

Планируют провести 11 забегов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске 27 февраля пройдет 39-я всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021». Из-за этого ограничат парковку автотранспорта около площади Воинской славы и центрального парка-культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска.

Парковка будет ограничена 27 февраля с 00.00 до 16.00. Запрет не распространяется на автомобили участников «Лыжни» и на машины оперативных служб, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, в Брянске в ближайшую субботу, 27 февраля, проведут традиционную лыжную гонкую. Для участия в ней уже записались несколько тысяч жителей области. Всего планируют провести 11 забегов.

Программа мероприятия:

9.30–11.00 — приезд команд, регистрация новых участников,

11.35 — построение на торжественное открытие,

11.40 — торжественное открытие,

12.00 — старт.

Время стартов:

— 12.00, юноши 2003 годов рождения,

— 12.10, девочки 2003 годов рождения,

— 12.25, VIP забег (мужчины, женщины),

— 12.35, мужчины 1956-1960 годов рождения,

— 12.45, женщины 1956-1960 годов рождения,

— 13.00, мужчины 1961-1977 годов рождения,

— 13.10, женщины 1961-1977 годов рождения,

— 13.25, мужчины 1978-1989 годов рождения,

— 13.35, женщины 1978-1989 годов рождения,

— 13.45, женщины 1990-2002 годов рождения,

— 14.00, мужчины 1990-2002 годов рождения.

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