Рано утром в брянской Володарке произошло два пожара в многоэтажках, спасено 10 человек

В половине седьмого утра загорелся четырехэтажный жилой дом по улице Гоголя. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Два пожара потушили в многоэтажных жилых домах в Володарском районе Брянска рано утром в четверг, 25 февраля. Суммарно 10 человек спасли, еще 19 - эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Первое ЧП зафиксировали в 04.44. Как доложили оперативному дежурному, произошло возгорание в двухэтажном доме по улице Пушкина. Прибывшие по вызову пожарные установили, что горит однокомнатная квартира на втором этаже.

- Пожар ликвидировали в 05.06, - комментируют в МЧС. - В результате происшествия выгорела комната площадью 12 квадратных метров. Никто из жильцов не пострадал. 10 человек самостоятельно покинули здание, еще девятерых спасли пожарные спасатели, в том числе трех через балкон по трехколенной лестнице.

В половине седьмого утра загорелся четырехэтажный жилой дом по улице Гоголя. Возгорание удалось устранить в течение 10 минут - в 06.38.

- Горела комната размером 12 квадратных метров в трехкомнатной квартире на первом этаже, - уточняют в чрезвычайном ведомстве. - Пожарные ПСЧ-4 спасли 75-летнего инвалида. Также с верхних этажей эвакуированы 11 человек по лестничным маршам.

Причины обоих ЧП установят эксперты.

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