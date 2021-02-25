В Брянской области на час ночи 25 февраля 2021 года у 32493 человек подтвердили коронавирус, вылечились 31613 жителей области, умерли 252 пациента. За минувшие сутки заболели 105 жителей региона, выздоровели 113 пациентов, двое умерли. За прошедший день выполнили всего десять тестов на инфекцию. Всего тестирование провели 453982 раза.В Брянске заболели 50 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 24 инфицированных, в Дятьковском – 9, в Стародубском – 6. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 10 муниципалитетах Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».