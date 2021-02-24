Сотрудники Брянскэнерго и БрянскЭлектро сразились в бильярдном поединке

Фото: Компания «Россети».

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» (с сентября 2020 года входящего в контур «Россети Центр») прошел турнир по бильярду. Мероприятие было приурочено ко Дню защитников Отечества. В нем приняли участие более пятидесяти сотрудников обеих компаний.

В мастерстве игры в русский бильярд соревновались преимущественно мужчины. По итогам поединка призовые места распределились следующим образом: первое занял Василий Меркухин – начальник отдела технологических присоединений Брянскэнерго, второе – Андрей Румянцев – ведущий инженер по релейной защите и автоматике Брянскэнерго, третье – Сергей Крючков - старший мастер по эксплуатации кабельных линий БрянскЭлектро. Победители награждены призами.

Проведение спортивных соревнований - добрая традиция, которая существует на протяжении многих лет в «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро». Спортивные мероприятия способствуют формированию корпоративного духа энергетиков, помогают разнообразить их досуг.