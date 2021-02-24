Брянская полиция разыскивает свидетелей аварии с электропоездом

Водителя заключили под стражу. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянской области полиция разыскивает свидетелей дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Напомним, 20 февраля на железнодорожном перегоне 163 километр Сельцо – Ржаница произошло столкновения автомобиля ВАЗ с электропоездом. По версии следствия, 22-летний водитель проехал на запрещающий сигнал светофора.

На месте аварии погибли трое пассажиров легкового автомобиля: 59-летний мужчина, женщины 52 лет и 61 года. На водителя завели уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, что повлекло смерть по неосторожности. Водителя заключили под стражу, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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