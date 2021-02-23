Жизнь, посвященная брянской земле

Александр Богомаз 23 февраля отмечает 60-летний юбилей.

Александр Богомаз больше шести лет руководит нашим регионом. За эти годы Брянщина заметно преобразилась и похорошела. В области появились новые спортивные залы и арены, детские сады и школы. Значительно улучшились региональные дороги.

С родителями. Фото: личная страница губернатора в соцсети.

Александр Васильевич родился 23 февраля 1961 года в Стародубском районе и всю жизнь посвятил любимой брянской земле. Свою трудовую деятельность молодой человек начал еще в 1977 году с должности простого токаря на «Дормаше». В 1983 году окончил Брянский технологический институт по специальности «инженер-механик». После вуза прошел путь от инженера до заместителя директора совхоза, трудился главным инженером газоснабжающей организации.

Александр Богомаз с сыновьями. Фото: личная страница губернатора в соцсети.

В 2003 году Александра Богомаза назначили первым заместителем главы администрации Стародубского района. С 2004-го по 2009-й жители района несколько раз избирали своего земляка депутатом представительных органов. В эти же годы Александр Богомаз возглавлял в родном районе Меленское сельское поселение.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В марте 2009 года Александр Богомаз стал депутатом Брянской областной Думы по Стародубскому одномандатному округу №28. С ноября 2012 года по сентябрь 2014-го защищал интересы брянских избирателей в Государственной Думе. Работал в составе Комитета по науке и наукоемким технологиям и Комитета по аграрным вопросам. Помимо этого, с 2009 по 2012 годы стоял во главе крестьянско-фермерского хозяйства «Богомаз».

Александр Богомаз с Владимиром Путиным. Фото: личная страница губернатора в соцсети.

Профессионализм и лидерские способности Александра Богомаза заметили на самом высоком уровне. 9 сентября 2014 года Президент России Владимир Путин назначил Александра Васильевича исполняющим обязанности губернатора Брянской области. И уже через год, в единый день голосования – 13 сентября 2015 года, почти 80 процентов жителей региона отдали за него свои голоса. Спустя пять лет, 13 сентября 2020 года, земляки вновь оказали ему высокое доверие и повторно избрали на пост губернатора Брянской области.

Брянский губернатор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Уважаемый Александр Васильевич!

Редакция газеты «Комсомольская правда-Брянск» и коллектив Регионального центра дистрибуции прессы от всей души поздравляют Вас с 60-летием!

Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, трудолюбие и нацеленность на результат приносят заслуженное уважение и успех. Пройдя путь от рабочего до руководителя региона, Вы прекрасно понимаете нужды и чаяния простых людей.

Под Вашим руководством Брянская область вошла в число лидеров в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве. Такой успех, безусловно, связан с Вашим умением грамотно ставить и решать сложные задачи.

Благодаря Вашей целеустремленности и максимальной самоотдаче регион успешно развивается. Своим энтузиазмом и организаторскими способностями Вы сплотили вокруг себя команду профессионалов, которая стала движущей силой позитивных преобразований.

Уверены, что Ваш колоссальный житейский опыт и искренняя любовь к родной земле и впредь будут способствовать процветанию Брянщины. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых свершений на благо нашего прекрасного Брянского края!