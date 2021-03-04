Коронавирус в Брянской области, последние новости на 4 марта 2021 года

За последние сутки ковид выявили в 13 городах и районах Брянской области. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 4 марта 2021 года зафиксировали 93 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех ковид-положительных с начала пандемии достигло 33185. При этом коэффициент распространения коронавируса немного снизился – почти на 0,006. Его обновленная величина равна 0,958.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 110 брянцев. Их повторные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших «Ковид-19» в регионе теперь 32313. Это почти 97,4 процента от общего числа инфицированных. Еще три человека умерли. Всех жертв коронавируса в регионе теперь 260.

В Брянске заболели 36 человек. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове подтвердили 12 новых случаев коронавируса, в Клинцах - 10, в Брянском районе - 9.

Всего ковид за минувший день зафиксировали в 13 муниципалитетах Брянской области.

Сейчас первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом «Ковид-19» выглядит следующим образом: Брянск (12341), Брянский район (4116), Дятьковский район (1398).

В брянских лаборатория за сутки выполнили 1869 тестов на коронавирус. А их суммарное число превысило 462,5 тысяч.

Фото: оперативный штаб Брянской области.

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