В наркопритоне у детского центра в Новозыбкове заколотили окна

Фото: vk.com, страница Владимира Шнейдера.

В брянском городе Новозыбков в полуразрушенной постройке у детского развлекательного центра, где систематически собираются наркоманы, заколотили окна и двери. Об этом 3 марта сообщил местный депутат на своей страничке в популярной соцсети.

«Все окна и двери забиты, попасть в строение затруднительно. Надеемся, что собственник будет следить за ситуацией. Мы, в свою очередь, будем контролировать и в дальнейшем соблюдение законодательства», - написал народный избранник.

Напомним, на наркопритин во дворе бывшей фабрики МЛП по улице Коммунистической пожаловались ровно месяц назад. Тревожный пост оставил в популярном интернет-сообществе житель Новозыбкова.

Мужчина уточнил, что родители боятся выходить из детского центра, так как к ним пристают с угрозами неадекватные люди и наркоманы. А потому просил постройку хотя бы огородить.

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