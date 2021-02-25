Брянск участвует в конкурсе «Город России». Фото: Марина Антонова.

Брянск участвует в конкурсе «Город России – национальный выбор». Поддержать его можно до 30 декабря. Сейчас областной центр занимает 44-ю строчку рейтинга. Брянск набрал пока 764 голоса.

Чтобы проголосовать за Брянск, нужно зайти на сайт проекта, зарегистрироваться и нажать «голосовать».

В конкурсе может поучаствовать любой желающий. С помощью интернет –голосования россияне определят самый привлекательный и узнаваемый город нашей страны.

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