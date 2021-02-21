В Брянске трем водителям выписали штрафы на основании сообщений в интернете

Водитель пересек стоп-линию на запрещающем сигнале светофора около дома №24 по проспекту Ленина. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

В Брянске трех водителей привлекли к административной ответственности на основании сообщений в социальных сетях. Две записи с видеорегистраторов очевидцы выложили в интернете. Кроме этого, в сети появилась фотография неправильной парковки. Об этом сообщили сегодня, 21 февраля, в Госавтоинспекции города Брянска.

В частности, в социальной сети появилась запись того, как водитель «Пежо Боксер» 15 февраля пересек стоп-линию на запрещающем сигнале светофора около дома №24 по проспекту Ленина. Нарушителю выписали 8 тысяч рублей штрафа.

Также запись видеорегистратора помогла привлечь к ответственности водителя «Ниссана», который 20 февраля в районе дома №119 по улице Ульянова проехал по тротуару. За это водителю назначили 2 тысячи рублей штрафа. А при изучении записи сотрудники Госавтоинспекции обнаружили, что автолюбитель ехал с не пристегнутым ремнем. За это ему выписали еще одну тысячу рублей штрафа.

Еще одно нарушение удалось выявить благодаря фотографии, опубликованной в интернет-СМИ. 21 февраля автомобиль «Киа Оптима» припарковался около дома №42 по улице 2-я Мичурина на местах для инвалидов. Нарушителя привлекли к административной ответственности и выписали 5 тысяч рублей штрафа.

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