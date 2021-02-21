Пострадавших в аварии с электропоездом под Брянском уже отпустили из больницы

Водитель машины проигнорировал запрещающую сигнализацию и выехал на железнодорожный переезд перед двигающимся поездом. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

У пострадавших при столкновении с электропоездом под Брянском не обнаружили серьезных травм. После врачебного осмотра их уже отпустили домой без назначения лечения.

Напомним, накануне, 20 февраля, пригородный поезд под управлением 49-летнего машиниста сбил автомобиль ВАЗ-21102. Авария произошла на 1 километре автодороги регионального значения «станция Чернетово – Красный Бор».

22-летний водитель машины проигнорировал запрещающую сигнализацию и выехал на железнодорожный переезд перед двигающимся поездом. ДТП случилось на 163 километре перегона Сельцо – Ржаница. Автомобиль ехал со стороны поселка Первомайского в сторону Красного Бора.

От столкновения погибли 59-летний мужчина и две женщины – 52-х и 62-х лет. Водитель и 37-летний пассажир ВАЗа выжили, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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