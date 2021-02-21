Всего ковид за минувший день зафиксировали в 15 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 110 жителей региона, выздоровели 155 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 32177 человек подтвердили коронавирус, вылечились 31235 жителей области, умерли 250 пациентов. За сутки выполнили 2089 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 451 тысячи раз.
В Брянске заболели 42 человека. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове выявили 12 инфицированных, в Мглинском районе – 9. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 15 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 февраля 2021 года:
— Брянск – 11989 (+42)
— Брянский район – 4011 (+8)
— Дятьковский район – 1351 (+7)
— Карачевский район – 1053 (+7)
— Стародубский район – 854
— Комаричский район – 827 (+1)
— Клинцы – 853
— Трубчевский район – 809 (+7)
— Жуковский район – 725 (+2)
— Выгоничский район – 719
— Новозыбков – 738 (+12)
— Брасовский район – 685 (+1)
— Навлинский район – 692 (+2)
— Климовский район – 620
— Унечский район – 587
— Фокино – 533
— Мглинский район – 503 (+9)
— Погарский район – 467
— Сельцо – 462 (+4)
— Дубровский район – 453 (+2)
— Почепский район – 465 (+5)
— Суземский район – 399
— Клинцовский район – 395
— Злынковский район – 377
— Клетнянский район – 335
— Гордеевский район – 308
— Суражский район – 286
— Красногорский район – 228
— Севский район – 214 (+1)
— Жирятинский район – 108
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 61.
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