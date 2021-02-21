Всего ковид за минувший день зафиксировали в 15 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 110 жителей региона, выздоровели 155 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 32177 человек подтвердили коронавирус, вылечились 31235 жителей области, умерли 250 пациентов. За сутки выполнили 2089 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 451 тысячи раз.

В Брянске заболели 42 человека. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове выявили 12 инфицированных, в Мглинском районе – 9. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 15 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 февраля 2021 года:

— Брянск – 11989 (+42)

— Брянский район – 4011 (+8)

— Дятьковский район – 1351 (+7)

— Карачевский район – 1053 (+7)

— Стародубский район – 854

— Комаричский район – 827 (+1)

— Клинцы – 853

— Трубчевский район – 809 (+7)

— Жуковский район – 725 (+2)

— Выгоничский район – 719

— Новозыбков – 738 (+12)

— Брасовский район – 685 (+1)

— Навлинский район – 692 (+2)

— Климовский район – 620

— Унечский район – 587

— Фокино – 533

— Мглинский район – 503 (+9)

— Погарский район – 467

— Сельцо – 462 (+4)

— Дубровский район – 453 (+2)

— Почепский район – 465 (+5)

— Суземский район – 399

— Клинцовский район – 395

— Злынковский район – 377

— Клетнянский район – 335

— Гордеевский район – 308

— Суражский район – 286

— Красногорский район – 228

— Севский район – 214 (+1)

— Жирятинский район – 108

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 61.

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