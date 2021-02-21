В Брянске учеников школы №54 поздравили плакатом с американским танком

Поздравительную открытку для украшения учебного заведения купили в магазине. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в школе №54 учеников поздравили с Днем защитника отечества плакатом с изображением американского танка. Об этом сообщили пользователи социальной сети.

Позднее администрация школы пояснила, что поздравительную открытку для украшения учебного заведения купили в магазине. В женском коллективе никто даже не обратил внимания на изображение танка, спрятанное среди ярких гвоздик и праздничных стихов.

Праздничный плакат напечатан в московской типографии большим тиражом. На данный момент открытку в школе №54 сняли, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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