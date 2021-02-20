Ковид за минувший день зафиксировали в 19 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 111 жителей региона, выздоровели 156 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 32067 человек подтвердили коронавирус, вылечились 31080 жителей области, умерли 250 пациентов. За сутки выполнили 1792 теста на инфекцию. Всего тестирование провели больше 449 тысяч раз.

В Брянске заболели 44 человека. Это самый большой суточный прирост. В Севском районе выявили девять инфицированных. В Трубчевском и Выгоничском районах коронавирусом заболели по семь человек. Болезнь подтвердили у одного иногороднего пациента. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 19 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 февраля 2021 года:

— Брянск – 11947 (+44)

— Брянский район – 4003 (+3)

— Дятьковский район – 1344

— Карачевский район – 1046 (+2)

— Стародубский район – 854 (+4)

— Комаричский район – 826

— Клинцы – 853 (+3)

— Трубчевский район – 802 (+7)

— Жуковский район – 723

— Выгоничский район – 719 (+7)

— Новозыбков – 726

— Брасовский район – 684 (+2)

— Навлинский район – 690 (+3)

— Климовский район – 620

— Унечский район – 587 (+4)

— Фокино – 533 (+6)

— Мглинский район – 494 (+2)

— Погарский район – 467 (+2)

— Сельцо – 458

— Дубровский район – 451

— Почепский район – 460 (+3)

— Суземский район – 399 (+2)

— Клинцовский район – 395 (+2)

— Злынковский район – 377 (+1)

— Клетнянский район – 335

— Гордеевский район – 308 (+4)

— Суражский район – 286

— Красногорский район – 228

— Севский район – 213 (+9)

— Жирятинский район – 108

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 61 (+1).

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