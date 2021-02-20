Ковид за минувший день зафиксировали в 19 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 111 жителей региона, выздоровели 156 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 32067 человек подтвердили коронавирус, вылечились 31080 жителей области, умерли 250 пациентов. За сутки выполнили 1792 теста на инфекцию. Всего тестирование провели больше 449 тысяч раз.
В Брянске заболели 44 человека. Это самый большой суточный прирост. В Севском районе выявили девять инфицированных. В Трубчевском и Выгоничском районах коронавирусом заболели по семь человек. Болезнь подтвердили у одного иногороднего пациента. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 19 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 февраля 2021 года:
— Брянск – 11947 (+44)
— Брянский район – 4003 (+3)
— Дятьковский район – 1344
— Карачевский район – 1046 (+2)
— Стародубский район – 854 (+4)
— Комаричский район – 826
— Клинцы – 853 (+3)
— Трубчевский район – 802 (+7)
— Жуковский район – 723
— Выгоничский район – 719 (+7)
— Новозыбков – 726
— Брасовский район – 684 (+2)
— Навлинский район – 690 (+3)
— Климовский район – 620
— Унечский район – 587 (+4)
— Фокино – 533 (+6)
— Мглинский район – 494 (+2)
— Погарский район – 467 (+2)
— Сельцо – 458
— Дубровский район – 451
— Почепский район – 460 (+3)
— Суземский район – 399 (+2)
— Клинцовский район – 395 (+2)
— Злынковский район – 377 (+1)
— Клетнянский район – 335
— Гордеевский район – 308 (+4)
— Суражский район – 286
— Красногорский район – 228
— Севский район – 213 (+9)
— Жирятинский район – 108
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 61 (+1).
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